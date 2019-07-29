Первый в мире гибкий смартфон проверили на изгиб в обе стороны

Зак, по традиции, поцарапал экран смартфона, проверяя его на прочность. У специфического гнущегося материала стойкость к повреждениям оказалась так себе. Инструмент с уже вторым уровнем твёрдости оставил на нём небольшие вмятины, а с третьим — царапины.

Проверку огнём Royole FlexPai тоже не прошёл. Пиксели «выгорели» и не восстановились.

Затем Зак начал сгибать устройство, и не только в том направлении, в каком задумывал производитель. Похоже, что если делать всё «правильно», то смартфон работает без проблем. А вот, если сгибать его не так, как надо… то можно сломать шарниры и, в итоге, вывести дисплей из строя.

В целом, блогер отметил, что смартфон превзошёл его ожидания по прочности.