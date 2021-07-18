Первый в мире «смартфон без цензуры» оказался дешёвым китайским телефоном

Freedom Phone работает под управлением некой FreedomOS. Также в нём есть магазин приложений без цензуры, а на телефоне предустановлены популярные программы с прицелом на приватность: DuckDuckGo, Signal и др. Американские издания заявляют, что это смартфон для фанатов MAGA (Make America Great Again, лозунг Дональда Трампа). На сайте Freedom Phone действительно можно увидеть отсылки к этому девизу.

Критики обратили внимание на то, что для Freedom Phone не указаны подробные характеристики устройства. Эксперты предположили, что это на самом деле дешёвый китайский Android-телефон. Поэтому он может содержать в себе множество потенциальных угроз.

По фотографиям Freedom Phone люди определили, что это, скорее всего, модель Umidigi A9 Pro, кастомизируемый телефон на базе Android. Его можно купить на AliExpress за $119. А вот Freedom Phone предлагается за $499.

Сам Эрик Финман подтвердил журналистам, что Freedom Phone был произведён компанией Umidigi. Миллионер утверждает, что изготовлено устройство было не в Китае, а в Гонконге.

Журналисты пришли к выводу, что Freedom Phone выглядит как попытка нажиться на ситуации в обществе.