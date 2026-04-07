Опубликовано 07 апреля 2026, 09:32
Первый в мире смартфон Bigme с цветным E-ink и обычным экранами показали

Йота передает привет
Bigme показала смартфон, который российскому пользователю может показаться знакомым. В одном корпусе у него сразу два экрана: обычный OLED и цветной на электронных чернилах (у Yotaphone был чёрно-белый).
© Bigme

С одной стороны здесь — экран для видео, приложений и т. д. А с другой — цветная «читалка», что почти не расходует батарею. Но электронные чернила медленно обновляются. Так что здесь не так много сценариев использования.

Ничего другого о смартфоне не известно. Ни дат, ни характеристик, ни цен.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
