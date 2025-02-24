Первый живой взгляд на тончайший Samsung Galaxy S25 Edge

Опубликовано 24 февраля 2025, 02:151 мин.
Первый живой взгляд на тончайший Samsung Galaxy S25 EdgeКак вам?
Утечка видео позволила впервые взглянуть на грядущий Galaxy S25 Edge. В видеоролике, который был опубликован ютубером Alexis Garza, а затем удален, устройство сравнивалось с Galaxy Z Fold 6.
© Alexis Garza
Ожидается, что Galaxy S25 Edge станет самым тонким телефоном Samsung, его толщина составит всего 5,48 мм. На видео он показан рядом с Galaxy Z Fold 6, толщина которого составляет 5,6 мм в открытом виде. Как сообщается, телефон оснащен керамической задней панелью и модулем камеры, аналогичным Z Fold 6. Однако тонкий корпус означает, что он оснащен меньшим аккумулятором емкостью 4 000 мАч.
Несмотря на тонкий дизайн, S25 Edge не идет на компромисс с мощностью. Утечка подтвердила, что он работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.
Samsung еще не объявила официальную дату запуска, но слухи указывают на то, что презентация состоится в марте.