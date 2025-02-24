Первый живой взгляд на тончайший Samsung Galaxy S25 Edge

Несмотря на тонкий дизайн, S25 Edge не идет на компромисс с мощностью. Утечка подтвердила, что он работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Samsung еще не объявила официальную дату запуска, но слухи указывают на то, что презентация состоится в марте.