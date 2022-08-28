Первым смартфоном на новейшем Snapdragon 8 Gen 2 станет не Xiaomi и даже не Motorola

Qualcomm хочет позволить производителям смартфонов разработать и выпустить свои флагманские телефоны до китайского праздника Весны. Поэтому вместо декабря и начала января первые модели на базе этого чипа появятся в магазинах в ноябре этого года. Известный китайский инсайдер сообщил, что новый чипсет будет выпущен после саммита Double Eleven Qualcomm Summit.

Ранее Samsung был первым, кто выводил на рынок флагманские смартфоны на чипе Qualcomm Snapdragon. Потом его место занимали Xiaomi и Motorola.

Digital Chat Station сообщил, что есть три бренда, которые хотят получить Snapdragon 8 Gen2 для первого запуска, и самый быстрый из них выпустит смартфон уже в ноябре. Два из них известны как Xiaomi и Motorola, а другой неизвестен. Пользователи сети предполагают, что это может быть realme.