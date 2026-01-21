Pixel 10a будет почти без новшеств «чтобы сохранить доступную цену»

В Европе базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти может стоить 549 евро, а вариант на 256 ГБ — 649 евро. В США ожидаются аналогичные цены: 499 и 599 долларов соответственно.

Причин для сохранения цены две. Первая — Google, возможно, заранее закупила достаточное количество памяти DRAM. Вторая — менее радостная: Pixel 10a практически повторяет аппаратную начинку предыдущей модели, пишут СМИ.

Новинка должна получить тот же 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2700 нит, идентичную камеру (48 МП основной, 13 МП ультраширокий, 13 МП фронтальный), аккумулятор 5 100 мАч с поддержкой проводной зарядки 23 Вт и защиту IP68 от воды и пыли.

Главное отличие может заключаться в чипе: Google, возможно, заменит Tensor G4 на Tensor G5, но «источники пока расходятся во мнениях», пишут СМИ.