Pixel 8 остался в стороне: мобильный ИИ Google столкнулся с трудностями

В настоящее время Gemini Nano доступна только для Pixel 8 Pro и Samsung Galaxy S24. Инженер Google Теренс Чжан подтвердил, что аппаратные ограничения не позволяют ему работать на стандартном Pixel 8.

Самым очевидным виновником кажется оперативная память. Pixel 8 имеет 8 ГБ, в то время как Pro может похвастаться 12 ГБ. Однако базовая модель Galaxy S24 также имеет 8 ГБ и использует Nano, что говорит о более глубокой аппаратной несовместимости.

К сожалению, Google не пролила свет на конкретные аппаратные ограничения, препятствующие использованию Nano в Pixel 8.

Хотя стандартный Pixel 8 в этот раз остался без поддержки, Чжан намекнул, что Gemini Nano появится на «более дорогих устройствах в ближайшем будущем».