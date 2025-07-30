Теперь в коде нового обновления Google Play Services (версия 25.28.34 для Wear OS) нашли упоминание новой функции — кнопки «Создать резервную копию». Эта функция, судя по всему, будет доступна только на Pixel Watch. Другие часы с Wear OS, например Samsung Galaxy Watch или OnePlus Watch, используют свои собственные системы резервного копирования через фирменные приложения.

Если функция всё же появится, это избавит пользователей от лишних ограничений при сохранении данных.