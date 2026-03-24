Планы Apple по улучшению камер iPhone под угрозой из-за судебного спора

Опубликовано 24 марта 2026, 07:16
Планы Apple по улучшению камер iPhone под угрозой из-за судебного спораКоторый напрямую её не касается
Apple, как пишут СМИ, столкнулась с трудностями в планах по улучшению камеры будущих iPhone. Слухи гласили, что компания хотела добавить в смартфоны функции, похожие на те, что есть в приложении Halide, и даже рассматривала покупку его разработчика — Lux Optics. Однако ситуация осложнилась из-за судебного разбирательства.
Сооснователь Lux Optics Бен Сандофски подал иск против своего партнера Себастьяна де Вита, который недавно перешел работать в Apple. Сама компания из Купертино не является ответчиком по делу.
В иске утверждается, что де Вит был уволен в конце 2025 года за «финансовые нарушения», включая «использование средств компании в личных целях». Также его обвиняют в том, что он «забрал с собой конфиденциальные материалы и программный код при переходе в Apple».
Адвокаты де Вита отвергают эти обвинения и называют иск «попыткой давления».