Планы Apple по улучшению камер iPhone под угрозой из-за судебного спора

Сооснователь Lux Optics Бен Сандофски подал иск против своего партнера Себастьяна де Вита, который недавно перешел работать в Apple. Сама компания из Купертино не является ответчиком по делу.

В иске утверждается, что де Вит был уволен в конце 2025 года за «финансовые нарушения», включая «использование средств компании в личных целях». Также его обвиняют в том, что он «забрал с собой конфиденциальные материалы и программный код при переходе в Apple».

Адвокаты де Вита отвергают эти обвинения и называют иск «попыткой давления».