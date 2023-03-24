Платежные стикеры на смартфон: сколько денег можно потратить, не вводя PIN-код

Помимо этого, платежный стикер можно заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться туда с этим вопрос напрямую. Но лимит не является нижней границей для банков. Банки-эквайеры сами вольны устанавливать этот лимит, главное, чтобы он не превышал вышеназванную сумму, передает издание.

Первым платежные стикеры предложил "Тинькофф", еще в декабре прошлого года. Вскоре инициативу подхватили другие компании. Стикер крепится на смартфон или чехол и обладает полным функционалом бесконтактной оплаты. НСПК заявило, что на начало марта этого года уже 16 российских банков выпускают или тестируют платежные стикеры.