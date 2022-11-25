Плохие парни не могут носить iPhone: режиссёр объяснил, почему в его фильме используют смартфоны Samsung

12:33, 25 ноября 2022
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Плохие парни не могут носить iPhone: режиссёр объяснил, почему в его фильме используют смартфоны SamsungДело в репутации
Скоро на Netflix выйдет детективный фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» от сценариста и режиссёра Райана Джонсона. Он рассказал некоторые интересные детали о картине.
Фото: unsplash
Ещё в интервью 2020 года Джонсон сказал: «плохие парни не могут иметь iPhone на камеру». Также он добавил что каждый создатель фильмов, у которого в картине есть плохие парни, теперь, вероятно, хочет его убить.
Стало известно, что в новом фильме, главные герои используют складные телефоны Samsung. Так, персонажи Дэйва Батисты и Кэтрин Хан в фильме носят Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip соответственно. Кроме того, персонаж Кейт Хадсон использует флагманский телефон Galaxy S.