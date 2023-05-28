Плюсы и минусы дорогущего складного смартфона Huawei Mate X3

Алексей Игнатьев, ведущий одноимённого YouTube-канала, поделился в одном из выпусков на канале своими впечатлениями от Huawei Mate X3. Это дорогой складной смартфон, но стоит ли он потраченных денег?

В комплекте со смартфоном Huawei Mate X3 идёт кабель USB-C, быстрая зарядка на 66 Вт. Ёмкость аккумулятора у устройства составляет 4800 мА*ч. За 15 минут вы можете зарядить телефон на 37%, за 30 минут - до 70%, за 48 минут - до 100%. Также в комплекте есть пластиковая накладка, которая защищает спинку складного смартфона. Huawei Mate X3 в отличие от многих других складных смартфонов поддерживает беспроводную зарядку. Аппарат также защищён от воды по стандарту IPX8.

По эргономике у смартфона всё хорошо. Правда, кнопка регулировки громкости находится сверху, и это не очень удобно. Сканер отпечатка пальца расположен сбоку, и он срабатывает очень быстро. Оснащён Mate X3 также ИК-портом.

Динамики у Huawei Mate X3 - стерео. Звук у них громкий, объёмный, с хорошими низами.

В то же время по сравнению с другими флагманами у Mate X3 самая обычная вибрация.

Внутренний экран имеет диагональ 7,85 дюйма, частота обновления этого и внутреннего экрана может меняться автоматически: 60, 90 или 120 Гц. Внешний экран отличается диагональю в 6,4 дюйма. Правда, почему-то ниже 60 Гц частота обновления не снижается, хотя теоретически экраны могут поддерживать герцовку и ниже.

На ярком солнце оба экрана показывают себя отлично. То есть вы без проблем сможете ими пользоваться.

Работает глобальная версия Huawei Mate X3 на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 Plus (12/512 ГБ памяти). С результатами смартфона в различных тестах вы можете ознакомиться ниже.