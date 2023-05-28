Плюсы и минусы дорогущего складного смартфона Huawei Mate X3

Плюсы и минусы дорогущего складного смартфона Huawei Mate X3Этот аппарат - очень интересный вариант
Ведущий YouTube-канала «Алексей Игнатьев» перечислил достоинства и недостатки складного Huawei Mate X3 и рассказал, стоит ли его вообще брать.
Алексей Игнатьев, ведущий одноимённого YouTube-канала, поделился в одном из выпусков на канале своими впечатлениями от Huawei Mate X3. Это дорогой складной смартфон, но стоит ли он потраченных денег?
В комплекте со смартфоном Huawei Mate X3 идёт кабель USB-C, быстрая зарядка на 66 Вт. Ёмкость аккумулятора у устройства составляет 4800 мА*ч. За 15 минут вы можете зарядить телефон на 37%, за 30 минут - до 70%, за 48 минут - до 100%. Также в комплекте есть пластиковая накладка, которая защищает спинку складного смартфона. Huawei Mate X3 в отличие от многих других складных смартфонов поддерживает беспроводную зарядку. Аппарат также защищён от воды по стандарту IPX8.
По эргономике у смартфона всё хорошо. Правда, кнопка регулировки громкости находится сверху, и это не очень удобно. Сканер отпечатка пальца расположен сбоку, и он срабатывает очень быстро. Оснащён Mate X3 также ИК-портом.
Динамики у Huawei Mate X3 - стерео. Звук у них громкий, объёмный, с хорошими низами.
В то же время по сравнению с другими флагманами у Mate X3 самая обычная вибрация.
Внутренний экран имеет диагональ 7,85 дюйма, частота обновления этого и внутреннего экрана может меняться автоматически: 60, 90 или 120 Гц. Внешний экран отличается диагональю в 6,4 дюйма. Правда, почему-то ниже 60 Гц частота обновления не снижается, хотя теоретически экраны могут поддерживать герцовку и ниже.
На ярком солнце оба экрана показывают себя отлично. То есть вы без проблем сможете ими пользоваться.
Работает глобальная версия Huawei Mate X3 на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 Plus (12/512 ГБ памяти). С результатами смартфона в различных тестах вы можете ознакомиться ниже.
Удобно, что если вы смотрите видео, то при разворачивании смартфона оно переносится на внутренний экран.
Что касается автономности, то маленький экран в целом проработал 12 часов 45 минут, а большой - 7 часов 49 минут. Если вы будете пользоваться только маленьким дисплеем, то вам хватит телефона при очень активном использовании - на 1 день, при среднем - на 1,5 дня. А если использовать ещё и большой экран, то всё будет уже в плане автономности индивидуально.
Основной модуль камер имеет у Huawei 50 МП, но он без оптической стабилизации. Телевик имеет разрешение 12 МП и 5,5-кратный зум, ширик - 13 МП с автофокусом. Фронтальных камер две, обе по 8 МП, но одна расположена на внешнем экране, другая - на внутреннем.
Особенность обработки кадров с Huawei заключается в том, что кадры у него получаются контрастными. Динамический диапазон на дневных фото хороший и заметных пересветов нет. При использовании портретного режима получается хорошее размытие заднего фона. Если фотографировать в движении, то снимки получаются немного смазанными.
Фронтальная камера приятно удивила. Особенно хорошие кадры получаются при нормальном освещении.
Примеры фотографий - ниже.
Смартфон может записывать видео на основную камеру в 4К 30 к/с и в 4К 60 к/с. Прямо во время съёмки можно переключаться между модулями. Ширик у Huawei оснащён автофокусом. Также оптическая стабилизация есть лишь у телевика, а на основном модуле её нет.
Фронтальная камера тоже может писать видео в 4К 30 к/с. Правда, динамический диапазон у неё не очень.
При плохом освещении баланс белого и экспозиция работают хорошо. Из минусов - двоение при съёмке, а также шумы.
Вывод
Одно из достоинств складного Huawei Mate X3 - это его габариты и вес. Он по этим параметрам сопоставим с другими современными флагманами. Если сравнивать с другими складными аппаратами, то Mate X3 отличается поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды, имеет очень хорошие экраны, которые подходят для тех, у кого устают глаза от ШИМа. Что касается камер, то на Huawei стоит хороший телевик, кадры на основную камеру не получаются смазанными даже при плохом освещении, а ещё очень достойная фронтальная камера (если учесть, что у неё разрешение - 8 МП), широкий динамический диапазон при съёмке видео.