Плюсы и минусы флагмана Realme GT2 Pro по итогам длительного теста

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Филипп Беликов рассказал о флагманском смартфоне Realme GT2 Pro. Среди параметров, которые он оценил, были производительность, работа камер и др. Прежде всего, эксперт отметил, что это довольно уникальный аппарат. Недостатков при этом у него почти нет.

Смартфон Realme GT2 Pro - очень лёгкий. Его вес составляет всего 188 граммов. За счёт скошенных граней он удобно лежит в руке.

Экран при этом здесь не скошенный, а плоский. На него сверху производитель сразу же наклеивает защитную плёнку. Кроме того, флагман обладает хорошей цветопередачей.

Смартфон очень быстро реагирует при касании. По сравнению с Galaxy S22 Ultra время отклик здесь мгновенный. Однако влагозащиты у Realme GT2 Pro нет.