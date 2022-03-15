Плюсы и минусы флагмана Realme GT2 Pro по итогам длительного теста

Плюсы и минусы флагмана Realme GT2 Pro по итогам длительного тестаИх перечислили на YouTube-канале «Честный блог»
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Филипп Беликов рассказал о флагманском смартфоне Realme GT2 Pro. Среди параметров, которые он оценил, были производительность, работа камер и др. Прежде всего, эксперт отметил, что это довольно уникальный аппарат. Недостатков при этом у него почти нет.
Смартфон Realme GT2 Pro - очень лёгкий. Его вес составляет всего 188 граммов. За счёт скошенных граней он удобно лежит в руке.
Экран при этом здесь не скошенный, а плоский. На него сверху производитель сразу же наклеивает защитную плёнку. Кроме того, флагман обладает хорошей цветопередачей.
Смартфон очень быстро реагирует при касании. По сравнению с Galaxy S22 Ultra время отклик здесь мгновенный. Однако влагозащиты у Realme GT2 Pro нет.
Что касается производительности, то в Antutu аппарат получает около 960 тысяч баллов и нагрев 38 градусов и больше 40 градусов (во втором прогоне). В троттлинг-тесте падение производительности происходит на 20 процентов. В целом это не игровой смартфон, но всё равно это довольно мощное устройство, чтобы играть на нём даже в требовательные игры вроде Genshin Impact и монтировать видео. За счёт специальной системы охлаждения устройство практически не нагревается при использовании.
Виброотклик здесь при этом не лучший, но всё равно довольно хороший.
Зарядка в комплекте идёт в 65 Вт. До 100 процентов смартфон заряжается примерно за 40 минут. Аккумулятор 5000 мА*ч даёт 6-7 часов работы экрана в течение дня, то есть аппарата может хватить даже на два дня использования.
Основная камера у Realme GT2 Pro очень хорошая. По качеству она может составить конкуренцию камерам других флагманов. Однако есть несколько нюансов, которые не очень радуют. Прежде всего, здесь нет телеобъектива. Вместо него установлен объектив-микроскоп. Ещё один минус - возможность съёмки на фронтальную камеру только в FullHD, то есть она не записывает видео в 4К.
Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.
Из других значительных минусов флагмана Realme GT2 Pro - его высокая цена. Но по сравнению с другими флагманскими аппаратами этот - самый недорогой.