Плюсы и минусы нового Huawei Mate 60 Pro по итогам первых тестов

Mate 60 Pro - недавно вышедший смартфон компании Huawei. Правда, продаётся он исключительно в Китае и непонятно, можно ли будет его купить официально в России. Кроме того, на этот смартфоне нет Google-сервисов.

Несмотря на большой экран в 6,82 дюйма, в руке Huawei Mate 60 Pro лежит хорошо. Всё потому, что грани у него скругленные.

Также на экране у Mate 60 Pro находятся три отверстия под фронтальные камеры. Точнее, фронтальная камера здесь одна, а остальное - это датчики Face ID. Частота обновления экрана у смартфона может автоматически меняться от 1 до 120 Гц.

Приобычном пользовании Mate 60 Pro никаких подтормаживаний не возникает. Однако в AnTuTu набирает он всего 650 тысяч баллов (что для флагмана очень мало). Точно можно сказать также, что Huawei Mate 60 Pro - это не игровой смартфон.