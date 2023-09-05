Плюсы и минусы нового Huawei Mate 60 Pro по итогам первых тестов

Плюсы и минусы нового Huawei Mate 60 Pro по итогам первых тестовДостоин ли он покупки?
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» проверил в работе новый смартфон Huawei Mate 60 Pro и рассказал о его характеристиках.
Mate 60 Pro - недавно вышедший смартфон компании Huawei. Правда, продаётся он исключительно в Китае и непонятно, можно ли будет его купить официально в России. Кроме того, на этот смартфоне нет Google-сервисов.
Несмотря на большой экран в 6,82 дюйма, в руке Huawei Mate 60 Pro лежит хорошо. Всё потому, что грани у него скругленные.
Также на экране у Mate 60 Pro находятся три отверстия под фронтальные камеры. Точнее, фронтальная камера здесь одна, а остальное - это датчики Face ID. Частота обновления экрана у смартфона может автоматически меняться от 1 до 120 Гц.
Приобычном пользовании Mate 60 Pro никаких подтормаживаний не возникает. Однако в AnTuTu набирает он всего 650 тысяч баллов (что для флагмана очень мало). Точно можно сказать также, что Huawei Mate 60 Pro - это не игровой смартфон.
Способы связи у новинки тоже не самые топовые. Например, Bluetooth 5.2 (а не 5.3), Wi-Fi 6. Присутствует также влагозащита IP68 и ИК-порт.
Важно также, что Huawei Mate 60 Pro - первый в мире смартфон, у которого есть связь со спутником. Другими словами, вы через спутник сможете совершать звонки, писать SMS. Но работает это лишь на территории Китая.
Ёмкость аккумулятора у Mate 60 Pro составляет 5000 мА*ч. До 100% от зарядки мощностью 88 Вт заряжаться он будет примерно за 30-40 минут. Также вам будет доступна 50-ваттная беспроводная зарядка, 20-ваттная реверсивная.
Основная камера у новинки может записывать видео в 4К 60 к/с максимум. Причём также во время съёмки в этом режиме Huawei может переключаться между объективами. Основная камера на задней панели имеет 50 Мп с 3,5-кратным увеличением, есть также на смартфоне широкоугольная камера. Фронтальная камера у Huawei Mate 60 Pro имеет разрешение 50 Мп и выдаёт действительно качественные снимки. Примеры фотографий - выше.
Вывод
Смартфон Huawei Mate 60 Pro оставляет очень приятное впечатление от пользования им, если не учитывать небольшое для флагмана количество баллов в AnTuTu.