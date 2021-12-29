Плюсы и минусы нового OnePlus 9RT и чем он отличается от остальных флагманских смартфонов

Производительность. Установлен на OnePlus 9RT процессор Snapdragon 888. На самом деле, по мнению Евгения, это одна из лучших реализаций данного процессора. В сравнении с версиями OnePlus 9 и 9 Pro эта модель показывает чуть лучшие результаты в тестах. Из других плюсов 9RT - наличие игровой панели.

В Genshin Impact на максимальных настройках яркость за 30 минут игры не снижается, корпус нагревается не так сильно, а удаётся получить здесь до 60 к/с (в среднем - больше 40 к/с).

Brawl Stars поддерживает тач 600 Гц. Что касается средней частоты кадров, то она равняется 118-120 к/с. Управление, соответственно, здесь тоже очень отзывчивое.

В LoL Wild Rift можно получить 60 FPS. Также ведущий отметил отличную работу динамиков.

World of Tanks с максимальной графикой позволяет играть на частоте 60 Гц. В целом идёт она хорошо.

Call of Duty запускается на максимальных настройках. Частота обновления здесь равняется 120 Гц. При этом отзывчивость довольно неплохая.