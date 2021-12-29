Плюсы и минусы нового OnePlus 9RT и чем он отличается от остальных флагманских смартфонов

Плюсы и минусы нового OnePlus 9RT и чем он отличается от остальных флагманских смартфоновОбзор смартфона провели на YouTube-канале Mobiltelefon.ru
Смартфон OnePlus 9RT, по словам Евгения Макарова, продаётся на данный момент только в Китае. Тем не менее ощущения у ведущего от новинки остались двоякие.
Пользоваться устройством можно и в России, поскольку интерфейс полностью переведён на русский язык. Также можно скачать сразу же Play Market и все необходимые приложения. Что касается китайских программ, то почти все они легко удаляются.
Общие характеристики аппарата вы можете увидеть ниже.
- Автономность. В комплекте идёт 65-ваттная зарядка. Скорость зарядки немного отличается от заявленной: так, обещает производитель, что 100 процентов (от 1 процента) можно получить за 29 минут, а в ходе тестирования получилось 28 минут от 2 до 100 процентов. Поэтому эксперт не рекомендует разряжать аппарат до 0 процентов, так как в этом случае точное время зарядки будет неизвестно.
Что же касается времени работы экрана, то оно составляет 6-7 часов.
- Дисплей. Устройство может похвастаться частотой обновления в 120 Гц, тачем до 600 Гц (правда, поддерживают его лишь несколько игр). Также цветопередача сама по себе здесь хорошая, есть защита зрения и другие полезные функции. Правда, при этом под углами экран переливается разными цветами, а при снижении яркости значения ШИМа увеличиваются.
- Производительность. Установлен на OnePlus 9RT процессор Snapdragon 888. На самом деле, по мнению Евгения, это одна из лучших реализаций данного процессора. В сравнении с версиями OnePlus 9 и 9 Pro эта модель показывает чуть лучшие результаты в тестах. Из других плюсов 9RT - наличие игровой панели.
В Genshin Impact на максимальных настройках яркость за 30 минут игры не снижается, корпус нагревается не так сильно, а удаётся получить здесь до 60 к/с (в среднем - больше 40 к/с).
Brawl Stars поддерживает тач 600 Гц. Что касается средней частоты кадров, то она равняется 118-120 к/с. Управление, соответственно, здесь тоже очень отзывчивое.
В LoL Wild Rift можно получить 60 FPS. Также ведущий отметил отличную работу динамиков.
World of Tanks с максимальной графикой позволяет играть на частоте 60 Гц. В целом идёт она хорошо.
Call of Duty запускается на максимальных настройках. Частота обновления здесь равняется 120 Гц. При этом отзывчивость довольно неплохая.
- Камера. Здесь есть основной модуль камеры, ультраширокоугольный, макро и фронтальная камера. При этом ультраширик - без автофокуса и имеет много шумов, особенно в помещении, а макрокамера всего в 2 МП, поэтому снимает плохо по сравнению с основной. Сильно различается и баланс белого на фото с основной и с широкоугольной камеры. Для улучшения качества вечерних и ночных фото имеет смысл пользоваться ночным режимом. В остальном здесь основная камера вполне неплохая за свои деньги, считает эксперт.
Примеры фото вы можете посмотреть ниже.
Что касается видео, то во время записи в 4К 60 к/с перегрева не наблюдалось. Также на ультраширокоугольный модуль нельзя переключиться во время съёмки в 4К 60 к/с с основного. Фокусировка работает в процессе съёмки хорошо. При переходе от одного режима съёмки к другому также значительно меняется экспозиция.
По итогам обзора эксперт сделал следующие выводы. Прежде всего, версия OnePlus 9RT - попытка компании создать аппарат, подходящий для геймеров. Если делать выбор между версиями 9, 9 Pro и 9RT, то Pro подойдёт тем, кто хочет создавать качественные фото и видео, а 9RT - тем, кто хочет довольно производительный смартфон, где всё неплохо оптимизировано. А вот OnePlus 9 ведущий брать не советует.