Плюсы и минусы Redmi K60 Ultra — смартфона Xiaomi с водозащитой за 46 тысяч рублей

Хотя частота обновления экрана заявлена до 144 Гц, ведущий не нашёл ни одного приложения или игры, где бы использовалась эта частота. Позже выяснилось, что со 144 Гц работает Redmi K60 Ultra в 30 китайских играх. Причём все они требуют паспорт китайского гражданина при запуске.

Что касается камер, то их четыре. Основная имеет разрешение 50 Мп, ультраширик - 8 Мп (угол обзора - 119 градусов), макро - 2 Мп, селфи - 20 Мп. Ультраширик почему-то при том имеет угол обзора значительно меньше, чем у других смартфонов (см. сравнение с Samsung S23 Ultra), а ещё у него нет автофокуса. Также странно, что основная камера справляется со съёмкой объектов вблизи не хуже, чем макро. Обидно, что среди объективов нет телевика, да и зум только цифровой. Но если сравнивать Redmi K60 Ultra с бюджетными смартфонами и аппаратами средней ценовой категории, то у него будет лучшая камера.

При видеосъёмке динамический диапазон иногда оказывается слишком узким, оптическая стабилизация работает вместе с цифровой. Картинка получается так себе, но в целом вполне приличная, если не обращать внимание на ширик. Переключаться между объективами вы при этом сможете только в режиме 1080p, а не в 4К.

Компания Xiaomi утверждала, что Redmi K60 Ultra набирает в AnTuTu 1 миллион 774 тысяч баллов. Но в реальности максимум 1,5 миллиона баллов удалось получить только в холодильнике и в морозилке.

Более того, даже в холодильнике у смартфона был троттлинг и он потерял 25% мощности. Но при реальной работе проблем с перегревом у телефона нет.

В Genshin Impact спустя 30 минут смартфон нагрелся с 37 градусов до 43. FPS при этом держался на уровне 60 к/с.

В Honkai Star Rail через 1 час Redmi K60 Ultra частота кадров находилась в районе 40 к/с, но яркость уменьшилась до 300 нит (с 700 нит). Также из-за перегрева активировался режим 60 Гц.

Из других минусов устройства эксперт выделил то, что оно стабильно один-два раза в день перезагружается. Причём даже без нагрузке и без нагрева.

Вывод

Несмотря на все недостатки, пользоваться смартфоном Redmi K60 Ultra ведущему YouTube-канала Mobiltelefon.ru понравилось. Это хороший аппарат с защитой от воды, нормальной основной камерой, быстрой зарядкой, хорошей автономностью, звуком, вибро, экраном, от которого не устают глаза, неплохой производительностью.