Плюсы и минусы смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностью — Fairphone 5

Плюсы и минусы смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностью — Fairphone 5Есть ли смысл его брать?
Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru подробно рассказал об особенностях нового модульного телефона Fairphone 5.
Fairphone 5 - модульный смартфон, который без проблем можно полностью разобрать самостоятельно. Сделан он из переработанных материалов и будет получать обновления 8 лет. Ознакомиться с его характеристиками вы можете на изображении ниже.
В коробке вместе с аппаратом вы получите только документацию. Полностью разобрать Fairphone 5 можно всего лишь при помощи одной отвёртки.
Сам по себе Fairphone 5 получился немного больше конкурентов. Также у него довольно толстые рамки. Но на удобство пользования всё это не влияет никак.
Экран у смартфона имеет диагональ 6,46 дюйма, матрицу - OLED, частоту обновления - до 90 Гц. С ШИМом проблем у устройства нет, и глаза уставать после него не будут.
При этом эксперты заметили две странности, связанные с дисплеем. Первая - это тач, который должен быть 300 Гц, но в действительности - 180 Гц. Вторая - некорректная работа автояркости.
Оснащён смартфон также основной камерой на 50 МП, шириком на 50 МП, сенсором глубины TOF 3D, а также селфи-объективом на 50 МП. Больше всего на фото с Fairphone 5 радует естественная цветопередача. При этом ночной режим почему-то не работает, если заряд батареи менее 15%.
Видео вы сможете записывать на Fairphone 5 максимум в 4К 30 к/с. Но при съёмке переключаться между камерами нельзя. Также прямо на экране при видеосъёмке есть функция выключения микрофона.
На Fairphone 5 стоит процессор Qualcomm QCM 6490 (8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ). Двойник этого процессора - Snapdragon 782G. Разница между ними состоит только в возможности расширенной поддержки.
В играх у смартфона почему-то происходит задержка звука (кроме Genshin Impact). Хотя сами игры идут очень хорошо.
Проработать аппарат сможет только максимум день. Всё из-за батареи ёмкостью 4200 мА*ч.
Вывод
Fairphone 5 оставляет неоднозначные впечатления. С одной стороны, у него есть существенные минусы в виде проблемы с нагревом, странности с автояркостью, троттлинг, отсутствие заявленной отзывчивости сенсора, нестабильность камеры. С другой стороны, этот аппарат можно полностью разобрать без проблем и заменить в нём все компоненты.