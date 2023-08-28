Плюсы и минусы смартфона Tecno Camon 20

В комплекте с Tecno Camon 20 вы получаете чехол, документацию, защитную плёнку на экран, зарядку на 33 Вт, кабель USB-C. Также оснащён смартфон разъёмом для наушников и возможностью расширения памяти при помощи карты памяти.

На Camon 20 стоит AMOLED-матрица с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Правда, частота обновления экрана - только 60 Гц. ШИМ у него есть, но его частота безопасна для зрения. На ярком солнце вы сможете пользоваться смартфоном тоже без проблем.

Оснащён аппарат процессором MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти при этом - 8 ГБ, внутренней - 256 ГБ. С результатами тестирования процессора вы можете ознакомиться на изображениях ниже.

Ёмкость аккумулятора у Tecno Camon 20 - 5000 мА*ч. От блока питания в комплекте (на 33 Вт) заряжался смартфон 1 час 10 минут. В PC Mark результат составлял 12 часов 15 минут, и он средний. В целом же автономность телефона вполне нормальная.