Плюсы и минусы смартфона Tecno Camon 20

Плюсы и минусы смартфона Tecno Camon 20Стоит ли его вообще покупать?
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Smart from China эксперт протестировал в работе новый Tecno Camon 20.
В комплекте с Tecno Camon 20 вы получаете чехол, документацию, защитную плёнку на экран, зарядку на 33 Вт, кабель USB-C. Также оснащён смартфон разъёмом для наушников и возможностью расширения памяти при помощи карты памяти.
На Camon 20 стоит AMOLED-матрица с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Правда, частота обновления экрана - только 60 Гц. ШИМ у него есть, но его частота безопасна для зрения. На ярком солнце вы сможете пользоваться смартфоном тоже без проблем.
Оснащён аппарат процессором MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти при этом - 8 ГБ, внутренней - 256 ГБ. С результатами тестирования процессора вы можете ознакомиться на изображениях ниже.
Ёмкость аккумулятора у Tecno Camon 20 - 5000 мА*ч. От блока питания в комплекте (на 33 Вт) заряжался смартфон 1 час 10 минут. В PC Mark результат составлял 12 часов 15 минут, и он средний. В целом же автономность телефона вполне нормальная.
Работает смартфон на базе Android 13. Что касается обновлений, то они приходят на устройство довольно часто. Можно сказать каждый месяц.
И сканер отпечатков пальцев, и разблокировка по лицу работают на Tecno Camon 20. Правда, иногда по соображениям безопасности вам нужно будет ввести графический ключ для разблокировки.
Анимация работает при запуске и сворачивании приложений на устройстве очень плавно.
Установлена на смартфоне фактически одна основная камера на 64 МП (есть также режим на 16 МП, но между ними особой разницы в качестве снимков нет). Второй же датчик на 2 МП - для эффекта боке (размытия снимков). Фронтальная камера имеет максимальное разрешение 32 МП. Примеры фотографий - выше. Записывать видео вы сможете максимум в 2К 30 к/с, причём без стабилизации.
Вывод
Несмотря на то что процессор у Tecno Camon 20 стоит не самый новый, этот смартфон всё равно понравился эксперту. Самый большой минус этого устройства - медленная память. Однако большинству людей, которые не играют в игры и активно пользуются только соцсетями, этого будет достаточно, поскольку оперативная память работает у Camon 20 отлично. Также рассмотреть к покупке этот аппарат стоит разве что со скидкой - за 12-13 тысяч рублей.