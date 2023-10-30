Плюсы и минусы Xiaomi 14 Pro по итогам первого знакомства

Плюсы и минусы Xiaomi 14 Pro по итогам первого знакомстваСтоит ли его брать?
Ведущий YouTube-канала «SMART ОБЗОР» перечислил особенности нового смартфона Xiaomi 14 Pro.
Xiaomi 14 Pro (версия для китайского рынка) имеет довольно внушительную комплектацию. Это блок питания мощностью 120 Вт, кабель Type-C, чехол. Выглядит аппарат тоже шикарно и лежит в руке удобно.
Сканер отпечатка пальцев встроен в экран и срабатывает молниеносно. Но площадь, к которой нужно прикладывать палец, невелика. При этом по лицу разблокировать смартфон можно даже в темноте.
Диагональ дисплея - 6,73 дюйма, частота обновления - до 120 Гц. В целом экран очень качественный. Максимальная яркость - 1700 нит.
С ШИМом тоже у Xiaomi 14 Pro всё в порядке. Работает телефон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 с 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ/1 ТБ внутренней. С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться выше.
Ёмкость аккумулятора у Xiaomi 14 Pro - 4880 мА*ч. За 20 минут заряжается аппарата на до 96%. Всего же требуется 25 минут (до 100%).
Кроме того, смартфон имеет официальную защиту IP68. Камеры вам тоже доступны шикарные. Основной модуль имеет 32 МП и оптическую стабилизацию. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Датчик приближения работает у Xiaomi 14 Pro отлично. Также у вас есть возможности записывать разговоры без предупреждения.