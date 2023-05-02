По цене Xiaomi Redmi Note 12 Pro вы можете купить Vivo V27 Pro. Окажется ли он лучше?

В одном из выпусков на YouTube-канале Redskull эксперт сравнил по основным параметрам Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Vivo V27 Pro. Стоят эти смартфоны примерно одинаково, но Vivo - чуть дороже. Так что же лучше взять?

Вместе с каждым смартфоном в комплекте идёт прозрачный чехол, кабель USB-C, документация, зарядка (у Vivo - на 66 Вт, у Xiaomi - на 67 Вт). При этом Vivo оснащён аккумулятором объёмом 4600 мАч, Xiaomi - 5000 мАч. Полностью заряжается первый из них за 50-52 минуты, второй - за 55-60 минут. Автономность у Redmi Note 12 Pro при этом лучше.

Отличаются дисплеи устройств в основном только диагональю. У Vivo она составляет 6,78 дюйма, у Xiaomi - 6,67 дюйма. Также различия есть в пиковой яркости: у Vivo V27 Pro она равняется 680 нит, у Redmi Note 12 Pro - примерно 900 нит.

Фронтальная камера у Vivo имеет разрешение 50 МП, у Xiaomi - 16 МП. В целом с селфи-снимками справляется лучше Vivo V27 Pro (примеры фото см. ниже). Кроме того, Vivo может на эту камеру записывать видео максимум в 4К 30 к/с, а Redmi - только в 1080p 60 к/с. Однако стабилизации в 4К у Vivo нет.

Расположены в устройствах также по-разному сканеры отпечатков пальцев. На Vivo он находится под экраном, на Xiaomi - в кнопке питания. Кроме того, у Redmi Note 12 Pro присутствует разъём для наушников, тогда как у Vivo его нет. То же самое касается звука: у Xiaomi - стерео, у Vivo - моно.