По цене Xiaomi Redmi Note 12 Pro вы можете купить Vivo V27 Pro. Окажется ли он лучше?Эти устройства сравнили по основным параметрам
Допустим, вы хотите взять себе новый смартфон на Android: Xiaomi или Vivo. Какую модель лучше в этом случае рассматривать: Xiaomi Redmi Note 12 Pro или Vivo V27 Pro?
В одном из выпусков на YouTube-канале Redskull эксперт сравнил по основным параметрам Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Vivo V27 Pro. Стоят эти смартфоны примерно одинаково, но Vivo - чуть дороже. Так что же лучше взять?
Вместе с каждым смартфоном в комплекте идёт прозрачный чехол, кабель USB-C, документация, зарядка (у Vivo - на 66 Вт, у Xiaomi - на 67 Вт). При этом Vivo оснащён аккумулятором объёмом 4600 мАч, Xiaomi - 5000 мАч. Полностью заряжается первый из них за 50-52 минуты, второй - за 55-60 минут. Автономность у Redmi Note 12 Pro при этом лучше.
Отличаются дисплеи устройств в основном только диагональю. У Vivo она составляет 6,78 дюйма, у Xiaomi - 6,67 дюйма. Также различия есть в пиковой яркости: у Vivo V27 Pro она равняется 680 нит, у Redmi Note 12 Pro - примерно 900 нит.
Фронтальная камера у Vivo имеет разрешение 50 МП, у Xiaomi - 16 МП. В целом с селфи-снимками справляется лучше Vivo V27 Pro (примеры фото см. ниже). Кроме того, Vivo может на эту камеру записывать видео максимум в 4К 30 к/с, а Redmi - только в 1080p 60 к/с. Однако стабилизации в 4К у Vivo нет.
Расположены в устройствах также по-разному сканеры отпечатков пальцев. На Vivo он находится под экраном, на Xiaomi - в кнопке питания. Кроме того, у Redmi Note 12 Pro присутствует разъём для наушников, тогда как у Vivo его нет. То же самое касается звука: у Xiaomi - стерео, у Vivo - моно.
Основная камера на обоих смартфонах имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией. На Vivo у вас есть возможность записывать видео максимум в 4К 30 к/с с электронной стабилизацией, на Xiaomi же в этом случае у вас стабилизации нет.
Что касается фотографий на основную камеру, то отличаются друг от друга они цветопередачей. Более яркие и насыщенные цвета выходят на Xiaomi, а более реалистичные - на Vivo.
Самая большая разница между Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Vivo V27 Pro заключается в производительности. Vivo работает на MediaTek Dimensity 8200, а Xiaomi - на MediaTek Dimensity 1080. И Vivo получает в AnTuTu в два раза больше баллов, чем конкурент.
Вывод
Если вам нужно мощный смартфон, который может записывать видео в 4К со стабилизацией, то берите Vivo V27 Pro. Что касается Redmi Note 12, то среди его преимуществ больший объём аккумулятора, лучшая автономность, более яркий экран, стерео, поддержка NFC. По мнению ведущего, из этих двух устройств лучшее - это Xiaomi.