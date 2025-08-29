По данным инсайдеров, серия Samsung Galaxy S26 будет тоньше, чем когда-либо

Galaxy S26 Pro будет толщиной 6,7 мм вместо 7,2 мм у S25. S26 Edge ещё тоньше — 5,5 мм вместо 5,8 мм, но при этом получит большую батарею 4 200 мА·ч (у S25 Edge было 3 900 мА·ч).

S26 Ultra станет 7,8 мм вместо 8,2 мм у S25 Ultra. Снижение толщины более скромное, так как в Ultra остаётся место для S Pen, и сильно уменьшить корпус без переработки стилуса не получится.

Точные размеры пока могут измениться, так как данные основаны на внутренних прототипах.