По данным инсайдеров, серия Samsung Galaxy S26 будет тоньше, чем когда-либо

Опубликовано 29 августа 2025, 23:241 мин.
По данным инсайдеров, серия Samsung Galaxy S26 будет тоньше, чем когда-либоSamsung делает новые флагманы тоньше
Следующая серия Samsung Galaxy S26, которая выйдет в начале 2026 года, обещает стать самой тонкой в истории линейки. Согласно утечкам, все модели — S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra — станут заметно тоньше своих предшественников, при этом батареи и прочность сохранятся.
© Ferra.ru
Galaxy S26 Pro будет толщиной 6,7 мм вместо 7,2 мм у S25. S26 Edge ещё тоньше — 5,5 мм вместо 5,8 мм, но при этом получит большую батарею 4 200 мА·ч (у S25 Edge было 3 900 мА·ч).
S26 Ultra станет 7,8 мм вместо 8,2 мм у S25 Ultra. Снижение толщины более скромное, так как в Ultra остаётся место для S Pen, и сильно уменьшить корпус без переработки стилуса не получится.
Точные размеры пока могут измениться, так как данные основаны на внутренних прототипах.