По данным СМИ, следующее поколение Apple Watch поднимут планку часов компании

Опубликовано 18 августа 2025, 14:151 мин.
По данным СМИ, следующее поколение Apple Watch поднимут планку часов компанииЧем-то удивит
Согласно данным DigiTimes, нынешние модели Apple Watch продаются лучше ожиданий — продажи превышают прогнозы примерно на 10%. А в следующем году компания планирует представить Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3 с заметными улучшениями.
По информации аналитиков отрасли, новые часы получат обновлённое железо, программное обеспечение и дизайн. Одной из главных новинок станет отслеживание давления крови и, возможно, мониторинг уровня глюкозы. Последняя функция пока под вопросом из-за медицинских требований, технологических сложностей и патентных споров.
Также сообщается, что в новых моделях вдвое больше сенсоров, что позволит меньше полагаться на алгоритмы и больше использовать данные с самих датчиков. Это, скорее всего, улучшит точность измерений, работу батареи и общую производительность.
Кроме того, ожидается крупный редизайн Apple Watch, однако подробности пока не раскрываются.