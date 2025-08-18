По данным СМИ, следующее поколение Apple Watch поднимут планку часов компании

По информации аналитиков отрасли, новые часы получат обновлённое железо, программное обеспечение и дизайн. Одной из главных новинок станет отслеживание давления крови и, возможно, мониторинг уровня глюкозы. Последняя функция пока под вопросом из-за медицинских требований, технологических сложностей и патентных споров.

Также сообщается, что в новых моделях вдвое больше сенсоров, что позволит меньше полагаться на алгоритмы и больше использовать данные с самих датчиков. Это, скорее всего, улучшит точность измерений, работу батареи и общую производительность.

Кроме того, ожидается крупный редизайн Apple Watch, однако подробности пока не раскрываются.