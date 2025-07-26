По словам инсайдеры, Huawei Mate 80 Pro+ удивит своими цветами

Какие именно цвета появятся, пока неизвестно. Напомним, что Mate 70 Pro+ выпускался в четырёх вариантах: золотисто-серебристый, небесно-голубой, белый и чёрный. Все они имели матовое покрытие с узором на задней панели и приятную на ощупь отделку.

В прошлом компания уже использовала выразительные и благородные оттенки для серии Mate, а более яркие — для серии P.

Кроме внешнего вида, улучшения также могут коснуться камеры, процессора и автономности устройства. Более подробная информация появится ближе к анонсу.