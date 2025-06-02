По слухам, складной Vivo X Fold 5 получит 90 Вт зарядку

Vivo X Fold 5, с модельным номером V2429, сертифицирован в Сингапуре (IMDA) и Малайзии (SIRIM), что и подтверждает его доступность глобально. Смартфон оснащён батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 30 Вт. Устройство получило защиту от воды по стандарту IPX8 и имеет толщину всего 4,33 мм в разложенном виде.