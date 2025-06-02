По слухам, складной Vivo X Fold 5 получит 90 Вт зарядку

По слухам, складной Vivo X Fold 5 получит 90 Вт зарядкуИ аккумулятор побольше
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Vivo X Fold 5, с модельным номером V2429, сертифицирован в Сингапуре (IMDA) и Малайзии (SIRIM), что и подтверждает его доступность глобально. Смартфон оснащён батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 30 Вт. Устройство получило защиту от воды по стандарту IPX8 и имеет толщину всего 4,33 мм в разложенном виде.
X Fold 5 оснащён 8,03-дюймовым внутренним AMOLED-дисплеем с разрешением 2K+ и частотой 120 Гц, а также внешним 6,53-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с аналогичной частотой. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3, а камера включает три 50-мегапиксельных модуля (основной Sony IMX921, сверхширокоугольный и телескопический IMX882 с 3x зумом) с оптикой Zeiss и 32-мегапиксельную селфи-камеру. Смартфон также получит сканер отпечатков пальцев на боковой грани.