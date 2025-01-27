Опубликовано 27 января 2025, 09:451 мин.
По trade-in новый Samsung Galaxy S25 Ultra продают всего за $399 и дают наушники«Халявные» Galaxy Buds 3 Pro
Новейший флагман Samsung, Galaxy S25 Ultra, уже доступен для предварительного заказа по цене… $399, но лишь при обмене подходящего телефона. Кроме того, при покупке вы получите в подарок пару наушников Galaxy Buds 3 Pro.
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Galaxy S25 Ultra может похвастаться мощными характеристиками, включая процессор Snapdragon 8 Elite SoC для ИИ и 12 ГБ оперативной памяти. Телефон также предлагает улучшенный дисплей.
Samsung предлагает до 900 долларов в виде мгновенного кредита за trade-in, включая старые устройства Galaxy и даже Galaxy Z Fold 5 или 6. В зависимости от варианта хранения данных, вы можете даже получить наушники Galaxy Buds 3 Pro бесплатно.
Со старым телефоном придется расстаться.