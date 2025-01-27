По trade-in новый Samsung Galaxy S25 Ultra продают всего за $399 и дают наушники

Galaxy S25 Ultra может похвастаться мощными характеристиками, включая процессор Snapdragon 8 Elite SoC для ИИ и 12 ГБ оперативной памяти. Телефон также предлагает улучшенный дисплей.

Samsung предлагает до 900 долларов в виде мгновенного кредита за trade-in, включая старые устройства Galaxy и даже Galaxy Z Fold 5 или 6. В зависимости от варианта хранения данных, вы можете даже получить наушники Galaxy Buds 3 Pro бесплатно.

Со старым телефоном придется расстаться.