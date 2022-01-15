Почему 90% американских подростков используют айфоны

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Почему 90% американских подростков используют айфоныЗдесь всё просто
Apple — это любимый бренд у молодёжи в США. Недавний опрос среди 10 тысяч молодых американцев показал, что 87% из них используют iPhone. Почему так и сможет ли, например, Samsung завоевать внимание молодёжи — рассуждает издание PhoneArena.
Во-первых, причина популярности iPhone среди молодёжи — простая человеческая психология. Apple удаётся позиционировать себя как компанию, выпускающую премиальные продукты. Многие, особенно впечатлительные подростки, считают iPhone признаком богатства и принадлежности к определённому классу «модных» людей.
Во-вторых, подростки хотят обладать тем, что есть у их друзей, и тем, что они видят в фильмах. Во многих шоу, сериалах и т.д. есть устройства Apple, и они заставляют людей неосознанно хотеть быть покупателями айфонов, макбуков и прочего.
Автор PhoneArena считает, что несмотря на это, у Samsung есть шансы стать таким же модным брендом. Нужно лишь продолжать делать шаги в этом направлении.
Источник: PhoneArena