Почему Android-смартфоны могут дребезжать при встряхивании

Журналист Эндрю Ромеро рассказал, что камера — одна из самых сложных и продвинутых частей смартфона. Она состоит из нескольких сенсоров и объективов, которые закреплены на специальных стабилизаторах изображения. Эти стабилизаторы позволяют объективу или датчику свободно перемещаться внутри корпуса, чтобы компенсировать нежелательные движения при фото- или видеосъёмке.

Именно эти микроскопические движения и создают дребезжащий звук при встряхивании смартфона. Это нормальное явление и не говорит о том, что камера или другие компоненты устройства ослабли или повредились.

Проблема замечена у многих моделей смартфонов на Android, в том числе у флагманов Pixel 7 и Samsung Galaxy S23. Ромеро заверил, что это не повлияет на качество работы камеры или других функций устройства, но трясти лишний раз всё же не стоит.