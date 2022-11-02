Почему Android-смартфоны не готовы к полному отказу от физических SIM-карт

Оказалось, что почти все бюджетные модели и часть среднебюджетных не поддерживают технологию eSIM. При этом даже если аппарат может работать исключительно с виртуальной SIM-картой, то возникает новая проблема.

Всё дело в том, что повторная настройка сотового тарифа в случае смены смартфона возможна только при личном обращении к оператору связи. Процесс переноса eSIM с одного смартфона на другой есть лишь у линейки Google Pixel и телефонов Samsung. Да и то, лишь подключённых к связи T-Mobile.