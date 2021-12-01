Почему из-за нового процессора Qualcomm все смартфоны смогут следить за вами круглосуточно

Речь идёт о функции always-on. Она позволяет фронтальной камере всегда находиться в «боевой готовности». Например, услужливо разблокировать телефон по вашему лицу, пока вы его ещё даже не взяли в руки, или мгновенно заблокировать, если лицо пропадает из поля зрения камеры.

Издание The Verge отметило, что эта функция звучит пугающе и может нанести ущерб конфиденциальности. Конечно, возможность разблокировать телефон одним лишь взглядом может быть удобной, особенно, например, если руки грязные. Тем не менее о приватности тоже стоит задуматься.

Qualcomm сравнивает постоянно включённую камеру с постоянно включёнными микрофонами, которые используются в наших телефонах уже много лет. Эта опция применяется для прослушивания голосовых команд.

К счастью, в компании уверили, что пользователи смогут отключить функцию постоянно включённой камеры. Главное, чтобы все люди об этом знали.