Почему компактный смартфон Sony Xperia 5 III получился на редкость удачным

Почему компактный смартфон Sony Xperia 5 III получился на редкость удачнымНо лишь в сравнении с другими устройствами Sony
В рамках обзора на канале Mobiltelefon.ru эксперт Евгений Макаров рассмотрел мобильный телефон Sony Xperia 5 III. По его словам, это одна из самых удачных моделей компании Sony. Оценивался смартфон по нескольким параметрам.
Основные характеристики можно увидеть ниже. К этому ведущий добавил, что у Sony есть три объектива, телевик с переменным фокусным расстоянием.
- Комплектация. В комплект входит кабель USB, 30-ваттная зарядка, документация, сам смартфон. У ведущего - китайская версия аппарата.
- Батарея и автономность. Объём аккумулятора - 4500 мА*ч. Есть поддержка быстрой зарядки в 30 Вт. При этом заряжается с 0 до 100 процентов устройство за 112 минут (почти два часа). Что касается автономности, то аппарата в идеале должно хватать на 6 часов работы экрана, но получается в результате меньше.
- Экран. Это то, чем Sony может похвастаться. Частота обновления составляет 120 Гц. Однако при этом стандартный режим цветопередачи у него выглядит не очень хорошо, хотя телефон считается флагманским (есть ещё «Режим создателя», где все цвета настроены так, как надо). Что касается ШИМа, то он в худшем случае составляет около 50 процентов. Работает всё в 120 Гц быстро, пока смартфон не нагреется (например, в процессе игр или во время настройки), а потом снижается яркость дисплея и частота обновления (до 60 Гц). Это значит, что в играх через некоторое время частота также снизится до 60 Гц.
- Звук и вибрация. Вибрация по качеству - самая обычная. При этом вибрирует также крышка аппарата.
- Производительность. Установлен здесь Snapdragon 888. Согласно результатам тестов, у него наблюдается троттлинг и к тому же нагревается он очень быстро. В результате быстро переключается частота обновления со 120 Гц на 60 Гц и снижается яркость.
Что касается игр, то эксперт посоветовал в проектах включать игровой усилитель. Это влияет на отзывчивость в играх. Сделать это можно через параметры. Тач при этом можно в этом случае установить равным 240 Гц.
Также автор протестировал смартфон в трёх играх: Call of Duty (120 FPS, средняя графика), Asphalt 9 (120 FPS), Genshin Impact (максимальные настройки графики). Последний проект идёт очень плохо: с 25 к/с и ниже, встречаются временами подтормаживания. В целом в Genshin Impact играть комфортно не получится даже с более низкими параметрами графики.
- Камера. Sony имеет три модуля камеры: основная, ультраширокоугольная (с автофокусом), телезум (с переменным фокусным расстоянием). Кроме этого, есть ещё фронтальная в 8 МП.
В целом можно увидеть, что при увеличении Sony снимает довольно средне. Ниже есть фото в сравнении с Google Pixel 6 Pro, где всё же последний обходит Xperia 5 III.
Примеры всех снимков - ниже.
Также Евгений проверил смартфон в съёмке в 4К 30 к/с. При этом здесь нет возможности снимать с 60 к/с в 4К. Также по умолчанию при съёмке активна функция стабилизации, однако она почему-то не работает. Гибридной стабилизации у устройства также нет. В помещении при съёмке заметна довольно медленная автофокусировка.
По итогам обзора эксперт сделал ряд выводов. Этот аппарат подходит тем, кому нравится продукция компании Sony. Дело в том, что Sony Xperia 5 III нельзя назвать лучше конкурентов ни по экрану, ни по каким-либо ещё параметрам. Хотя сам по себе он выглядит довольно странным, необычным, чем и привлекает внимание. Если выбирать между Xperia 1 III и Xperia 5 III, то лучше остановиться на последнем: он стоит дешевле, у него лучше оказывается эргономика. То есть если говорить о смартфонах Sony, то это на данный момент действительно лучшая из выпущенных моделей за последнее время.