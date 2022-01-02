Почему компактный смартфон Sony Xperia 5 III получился на редкость удачным

Также Евгений проверил смартфон в съёмке в 4К 30 к/с. При этом здесь нет возможности снимать с 60 к/с в 4К. Также по умолчанию при съёмке активна функция стабилизации, однако она почему-то не работает. Гибридной стабилизации у устройства также нет. В помещении при съёмке заметна довольно медленная автофокусировка.

По итогам обзора эксперт сделал ряд выводов. Этот аппарат подходит тем, кому нравится продукция компании Sony. Дело в том, что Sony Xperia 5 III нельзя назвать лучше конкурентов ни по экрану, ни по каким-либо ещё параметрам. Хотя сам по себе он выглядит довольно странным, необычным, чем и привлекает внимание. Если выбирать между Xperia 1 III и Xperia 5 III, то лучше остановиться на последнем: он стоит дешевле, у него лучше оказывается эргономика. То есть если говорить о смартфонах Sony, то это на данный момент действительно лучшая из выпущенных моделей за последнее время.