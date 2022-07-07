Почему лучше не заряжать смартфон до 100%Объясняет специалист
Рано или поздно любая батарея, установленная в смартфоне, изнашивается. Можно лишь сделать так, чтобы происходило это как можно медленнее.
Для этого, во-первых, нужно отказаться от зарядки смартфона до 100%. Особенно если вы используете быструю зарядку. Сейчас в мобильных устройствах устанавливают литиевые аккумуляторы, которые лучше всего не разряжать ниже 20% и не заряжать до 100%.
Также не рекомендуется ставить смартфон на зарядку на ночь. Связано это с тем, что хотя современные аппараты и перестают автоматически заряжаться, когда уровень заряда достигает 100%, всё равно через некоторое время этот показатель опускается до 99% и телефон вновь начинает заряжаться. Из-за этого батарея у него деградирует быстрее.
Кроме того, аппарат, который находится на быстрой зарядке, может довольно сильно нагреваться. А это, как и сильное охлаждение, плохо сказывается на состоянии аккумулятора.