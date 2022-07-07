Почему лучше не заряжать смартфон до 100%

Рано или поздно любая батарея, установленная в смартфоне, изнашивается. Можно лишь сделать так, чтобы происходило это как можно медленнее.

Для этого, во-первых, нужно отказаться от зарядки смартфона до 100%. Особенно если вы используете быструю зарядку. Сейчас в мобильных устройствах устанавливают литиевые аккумуляторы, которые лучше всего не разряжать ниже 20% и не заряжать до 100%.