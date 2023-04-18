Почему между Xiaomi 13 и Xiaomi 12 лучше выбрать старую модель

Xiaomi 12 и 13 - это компактные флагманские смартфоны. Отличаются они друг от друга практически всем, кроме прошивки. Даже внешний вид у них очень разный.

У Xiaomi 13 есть защита от воды по стандарту IP 68 в отличие от Xiaomi 12. Материал корпуса в обоих случаях - это стекло и металл. Дисплеи совпадают во всём, кроме того, что один - изогнутый, а другой - плоский.

По производительности Xiaomi 13 со Snapdragon 8 Gen 2 обходит 12-ю версию со Snapdragon 8 Gen 1. При этом оба телефона очень быстрые в повседневных задачах. Однако оба процессора знамениты тем, что сильно нагреваются при нагрузке.

Оба устройства имеют аккумуляторы в 4500 мА*ч и работают максимум 1 день. Мощность зарядного устройства у них при этом - 67 Вт.