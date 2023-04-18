Почему между Xiaomi 13 и Xiaomi 12 лучше выбрать старую модель

Почему между Xiaomi 13 и Xiaomi 12 лучше выбрать старую модельЭти смартфоны очень разные
Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал, чем новый Xiaomi 13 отличается от предшественника и есть ли смысл обновляться.
Xiaomi 12 и 13 - это компактные флагманские смартфоны. Отличаются они друг от друга практически всем, кроме прошивки. Даже внешний вид у них очень разный.
У Xiaomi 13 есть защита от воды по стандарту IP 68 в отличие от Xiaomi 12. Материал корпуса в обоих случаях - это стекло и металл. Дисплеи совпадают во всём, кроме того, что один - изогнутый, а другой - плоский.
По производительности Xiaomi 13 со Snapdragon 8 Gen 2 обходит 12-ю версию со Snapdragon 8 Gen 1. При этом оба телефона очень быстрые в повседневных задачах. Однако оба процессора знамениты тем, что сильно нагреваются при нагрузке.
Оба устройства имеют аккумуляторы в 4500 мА*ч и работают максимум 1 день. Мощность зарядного устройства у них при этом - 67 Вт.
Селфи-камеры у устройств идентичны. А вот основные камеры отличаются, хотя обе имеют 50 МП, ширик у Xiaomi 12 имеет 13 МП, у Xiaomi 13 - 12 МП, макро - 5 и 10 МП соответственно. На деле основной объектив делает снимки у Xiaomi 13 если и лучше, то на доли процентов. В целом оба смартфона по части камер очень хороши. Примеры фотографий - выше. Однако и в том, и в другом случае по качеству снимков телефоны не дотягивают до флагманов.
Вывод
Xiaomi 13 действительно стал лучше, чем Xiaomi 12. У него чуть мощнее процессор, он чуть симпатичнее, у него есть влагозащита. И на этом, пожалуй, всё. В целом у обоих смартфонов очень близкие показатели: они мощные, с хорошими дисплеями, камерами, быстрой зарядкой. В то же время Xiaomi 13 однозначно не стоит тех денег, которые за него просят. Поэтому лучше берите Xiaomi 12.