Почему Motorola ThinkPhone — уникальное устройство и по какой цене его можно будет купить

Почему Motorola ThinkPhone — уникальное устройство и по какой цене его можно будет купитьНе характеристиками он выделяется
Компания Motorola недавно объявила о выпуске своего новейшего смартфона ThinkPhone, который специально разработан для корпоративных клиентов. Он оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, накопителем емкостью до 512 ГБ и 6,6-дюймовым дисплеем pOLED. Но его «уникальность» заключается не в этом.
Хотя эти характеристики могут показаться достаточно средними для обычного человека, особенно за цену смартфона, одной из ключевых особенностей ThinkPhone является его способность взаимодействовать с ноутбуками ThinkPad с помощью инструмента под названием «Think 2 Think».
Функция позволяет пользователям совместно использовать буфер обмена, синхронизировать уведомления, передавать файлы и даже транслировать приложения между устройствами.
ThinkPhone будет доступен на сайте Motorola и Lenovo по цене $699,99. Для предприятий устройство будет доступно для покупки с сегодняшнего дня, в то время как индивидуальным покупателям придется подождать до 28 апреля. Благодаря бесшовной интеграции с ноутбуками ThinkPad, он наверняка станет популярным выбором среди корпоративных клиентов.