Почему Motorola ThinkPhone — уникальное устройство и по какой цене его можно будет купить

Хотя эти характеристики могут показаться достаточно средними для обычного человека, особенно за цену смартфона, одной из ключевых особенностей ThinkPhone является его способность взаимодействовать с ноутбуками ThinkPad с помощью инструмента под названием «Think 2 Think».

Функция позволяет пользователям совместно использовать буфер обмена, синхронизировать уведомления, передавать файлы и даже транслировать приложения между устройствами.

ThinkPhone будет доступен на сайте Motorola и Lenovo по цене $699,99. Для предприятий устройство будет доступно для покупки с сегодняшнего дня, в то время как индивидуальным покупателям придется подождать до 28 апреля. Благодаря бесшовной интеграции с ноутбуками ThinkPad, он наверняка станет популярным выбором среди корпоративных клиентов.