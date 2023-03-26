Почему на ночь в смартфоне обязательно нужно отключать Wi-Fi

Если вы не отключаете интернет на смартфоне даже на ночь, то, скорее всего, делаете только хуже самому устройству. Вот какие преимущества вас ждут при отключении телефона от Wi-Fi хотя бы на некоторое время.

Экономия заряда. Причём разряжаться при отключенном Wi-Fi смартфон будет гораздо медленнее. Особенно полезно это будет, если у вас старый телефон или если аккумулятор уже изношен, но вы пока не хотите покупать новый гаджет. Безопасность. По ночам гаджет может подключаться вообще к любым сетям, которые доступны. Поэтому вы можете даже не подозревать о том, что ваш смартфон подключился к какой-то небезопасной или вредоносной сети.