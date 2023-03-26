Почему на ночь в смартфоне обязательно нужно отключать Wi-Fi

Почему на ночь в смартфоне обязательно нужно отключать Wi-FiВ этом играют роль четыре фактора
Многие из нас обычно не отключают мобильный интернет или Wi-Fi на смартфоне в ночное время. Но всё-таки это лучше делать каждый вечер. И вот почему.
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Если вы не отключаете интернет на смартфоне даже на ночь, то, скорее всего, делаете только хуже самому устройству. Вот какие преимущества вас ждут при отключении телефона от Wi-Fi хотя бы на некоторое время.
Экономия заряда. Причём разряжаться при отключенном Wi-Fi смартфон будет гораздо медленнее. Особенно полезно это будет, если у вас старый телефон или если аккумулятор уже изношен, но вы пока не хотите покупать новый гаджет.
Безопасность. По ночам гаджет может подключаться вообще к любым сетям, которые доступны. Поэтому вы можете даже не подозревать о том, что ваш смартфон подключился к какой-то небезопасной или вредоносной сети.
Снижение уровня излучения. Смартфон в любом случае, даже если вы им не пользуетесь активно, излучает SAR. Эксперты считают, что на ночь лучше всего мобильный интернет, как и Wi-Fi, отключать. А ещё лучше - вообще не брать в руки устройство перед сном.
Отвлекающие факторы. Из-за уведомлений вы можете просыпаться ночью, и это ухудшит ваш сон. Особенно плохо это, если вам надо рано вставать на работу.