Почему не стоит спешить с установкой iOS 26, объяснил эксперт

Многие владельцы iPhone жалуются, что после обновления телефон теряет до 40% заряда всего за час работы и сильно греется. Apple объясняет это фоновыми процессами.

Чтобы установить iOS 26, нужно освободить минимум 10 ГБ памяти. Сам файл обновления весит более 6 ГБ. Для моделей с ограниченным хранилищем это превращается в долгий и неприятный процесс.

Новый «стеклянный» стиль выглядит эффектно, но привычные элементы управления стали менее «очевидными». В приложении «Камера» многие кнопки убрали в скрытые меню.