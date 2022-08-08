Почему нельзя покупать смартфоны, которые стоят на витрине: шесть причин

Обычно смартфоны с витрины продаются со скидкой. Хотя бывают и случаи, когда продают такие товары по полной цене, если внешне они выглядят как новые. Тем не менее брать витринные образцы всё-таки не стоит. И вот почему.

Коробку, где лежал смартфон, уже открывали. Если вы получите телефон в незапечатанном виде, то он сам по себе уже потеряет товарный внешний вид. Кроме того, в коробке от аппарата может не хватать каких-то элементов. Лучше это проверить ещё в магазине.

Смартфон уже активирован. К сожалению, вы не знаете точно, сколько этот аппарат стоял на витрине. Гарантийный срок устройства начинается с момента его активации, поэтому неизвестно, успеете ли вы заменить какие-то запчасти по гарантии.