Почему нельзя покупать смартфоны, которые стоят на витрине: шесть причин

Почему нельзя покупать смартфоны, которые стоят на витрине: шесть причинОбычно такие образцы продаются со скидкой
Обычно смартфоны с витрины продаются со скидкой. Хотя бывают и случаи, когда продают такие товары по полной цене, если внешне они выглядят как новые. Тем не менее брать витринные образцы всё-таки не стоит. И вот почему.
Коробку, где лежал смартфон, уже открывали. Если вы получите телефон в незапечатанном виде, то он сам по себе уже потеряет товарный внешний вид. Кроме того, в коробке от аппарата может не хватать каких-то элементов. Лучше это проверить ещё в магазине.
Смартфон уже активирован. К сожалению, вы не знаете точно, сколько этот аппарат стоял на витрине. Гарантийный срок устройства начинается с момента его активации, поэтому неизвестно, успеете ли вы заменить какие-то запчасти по гарантии.
Аккумулятор аппарата может быть изношен. На витрине смартфоны обычно подключены к зарядке. Это значит, что такой процесс зарядки-разрядки длится целыми днями. Это постепенно ухудшает состояние батареи.
Дисплей может оказаться выгоревшим. Когда экран смартфона постоянно включён при максимальной яркости, это может привести к выгоранию дисплея. В результате цветопередача становится хуже.
Телефоном пользовались другие люди. Это значит, что подобные устройства вполне можно назвать б/у.
Смартфон может быть после гарантийного ремонта. Нередко на витринах стоят именно такие аппараты.