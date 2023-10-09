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18:41, 09 октября 2023
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Почему нельзя в самолёте пользоваться телефоном

Есть четыре причины

Во время перелёта многие авиакомпании запрещают пользоваться смартфоном. С чем связано такое ограничение?

Электромагнитные помехи. Во время полёта смартфоны и другие гаджеты могут создать электромагнитные помехи, которые повлияют на работу электроники и системы навигации авиалайнера.

Безопасность. Наибольшей чувствительностью к воздействиям смартфонов системы самолёта отличаются именно во время взлёта и посадки.

Почему нельзя в самолёте пользоваться телефоном
© Brian Solis

Другие пассажиры. Разговоры по телефону могут мешать всем остальным на борту самолёта. Особенно важно это при возникновении чрезвычайной ситуации.

Регуляторные ограничения. Соблюдение правил, связанных с использованием мобильных телефонов во время перелётов, - это залог вашей стабильности и безопасности в самолёте.

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