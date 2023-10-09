Почему нельзя в самолёте пользоваться телефоном

18:41, 09 октября 2023
1 мин.
Почему нельзя в самолёте пользоваться телефономЕсть четыре причины
Во время перелёта многие авиакомпании запрещают пользоваться смартфоном. С чем связано такое ограничение?
Электромагнитные помехи. Во время полёта смартфоны и другие гаджеты могут создать электромагнитные помехи, которые повлияют на работу электроники и системы навигации авиалайнера.
Безопасность. Наибольшей чувствительностью к воздействиям смартфонов системы самолёта отличаются именно во время взлёта и посадки.
Другие пассажиры. Разговоры по телефону могут мешать всем остальным на борту самолёта. Особенно важно это при возникновении чрезвычайной ситуации.
Регуляторные ограничения. Соблюдение правил, связанных с использованием мобильных телефонов во время перелётов, - это залог вашей стабильности и безопасности в самолёте.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: