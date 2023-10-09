Почему нельзя в самолёте пользоваться телефоном

Электромагнитные помехи. Во время полёта смартфоны и другие гаджеты могут создать электромагнитные помехи, которые повлияют на работу электроники и системы навигации авиалайнера.

Безопасность. Наибольшей чувствительностью к воздействиям смартфонов системы самолёта отличаются именно во время взлёта и посадки.