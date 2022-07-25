Почему нельзя запрещать детям играть на смартфоне в больнице

Специалисты описывают игры как отличный способ достичь взаимопонимания с детьми. Кроме того, игра помогает пациентам забыть о том, что они находятся в больнице. «Они сидят, играют в Mario Kart и не думают о том, как они застряли в одной комнате весь последний месяц», — отметили специалисты.

Многочисленные исследования уже доказали пользу игр, поэтому нет никаких причин не пользоваться этим методом, чтобы улучшить качество жизни пациентов.