Почему нельзя запрещать детям играть на смартфоне в больнице

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Почему нельзя запрещать детям играть на смартфоне в больницеЭто может быть полезно
Издание Wired рассказало о новой профессии — специалистах по игровым технологиям. Эти люди помогают больным детям играть в видеоигры, что способствует их выздоровлению. Данная специальность является реальностью в более чем 50 больницах по всему миру.
Специалисты описывают игры как отличный способ достичь взаимопонимания с детьми. Кроме того, игра помогает пациентам забыть о том, что они находятся в больнице. «Они сидят, играют в Mario Kart и не думают о том, как они застряли в одной комнате весь последний месяц», — отметили специалисты.
Многочисленные исследования уже доказали пользу игр, поэтому нет никаких причин не пользоваться этим методом, чтобы улучшить качество жизни пациентов.