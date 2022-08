Почему Nothing соврала в рекламе своего первого смартфона

ComputerBase сообщила, что Nothing Phone (1) может достигать только до 700 нит и преодолеть этот показатель никак нельзя. Эксперты связались с Nothing по этому поводу, и компания признала, что «пиковые значения яркости составляют около 700 нит». Издание утверждает, что Nothing уже уменьшила заявленную яркость на своём официальном сайте.

Другим журналистам компания рассказала, что аппаратное обеспечение смартфона способно достигать пиковой яркости до 1200 нит, но в настоящее время программное обеспечение ограничивает её до 700 нит. Это решение было принято для обеспечения сбалансированного взаимодействия с пользователем в отношении нагрева и энергопотребления.