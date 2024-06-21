Почему общественные USB-зарядные устройства опасны

Опубликовано 21 июня 2024, 16:30
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Почему общественные USB-зарядные устройства опасныЛучше дотерпеть до дома
Названы способы защитить смартфон от кражи данных через общественную зарядку. Мобильные устройства стали незаменимой частью нашей жизни, поэтому растет потребность в публичных зарядках, которые можно найти в аэропортах, кафе и других местах. Однако менее известная угроза под названием "Juice Jacking" использует эти порты для кражи данных или внедрения вредоносного ПО в подключенные устройства.
Juice Jacking использует двойную функциональность USB-портов - для зарядки и передачи данных. Злоумышленники могут подделывать зарядные станции или предоставлять зараженные порты, компрометируя данные пользователей без их ведома. Чтобы снизить этот риск, эксперты рекомендуют носить с собой персональные зарядные устройства, использовать кабели, блокирующие передачу данных, или отказаться от такого рода зарядок.
При этом необходимо проявлять бдительность: проверять порты и кабели на наличие следов подделки, избегать "мутных" зарядных устройств и постоянно обновлять свои устройства.