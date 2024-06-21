Почему общественные USB-зарядные устройства опасны

Juice Jacking использует двойную функциональность USB-портов - для зарядки и передачи данных. Злоумышленники могут подделывать зарядные станции или предоставлять зараженные порты, компрометируя данные пользователей без их ведома. Чтобы снизить этот риск, эксперты рекомендуют носить с собой персональные зарядные устройства, использовать кабели, блокирующие передачу данных, или отказаться от такого рода зарядок.

При этом необходимо проявлять бдительность: проверять порты и кабели на наличие следов подделки, избегать "мутных" зарядных устройств и постоянно обновлять свои устройства.