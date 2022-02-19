Почему опасно покупать подержанный смартфон

Об этом эксперт беседовал с изданием 1prime. По его словам, есть риск купить сломанный или утопленный смартфон. Можно также нарваться на украденный аппарат. Чтобы не столкнуться с таким, следует приобретать смартфон с коробкой и чеком, а с продавца взять расписку с указанием суммы и отсутствия у него претензий к покупателю.

Кроме того, есть вероятность купить устройство с установленными на него шпионскими программами. Некоторые телефоны также могут быть заблокированы под определённого оператора или взломаны. В этом случае можно полностью сбросить смартфон к заводским настройкам и обновить операционную систему до последней версии.

В целом, перед покупкой гаджета с рук стоит его внимательно проверить.