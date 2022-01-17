Почему подорожают будущие флагманские смартфоны Samsung S22

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Почему подорожают будущие флагманские смартфоны Samsung S22Подорожают значительно
Samsung Electronics планирует выпустить новую серию флагманских смартфонов Galaxy S в следующем месяце. Однако из-за нехватки полупроводников компания, как пишут источники, поднимет цены на устройства.
Сообщается, что минимальная цена нового Galaxy S22 составит $899, что примерно на $100 больше, чем у предыдущего S21. Стоимость будет поднята из-за сбоев в глобальной цепочке поставок, вызванных пандемией COVID-19.
Стало известно, что из-за дефицита цены на основные чипы для смартфонов, выросли примерно на 30-40% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.
Ожидается, что компания представит три модели смартфонов — S22, S22 plus и S22 Ultra в феврале. Среди трёх моделей Ultra будет самой интересной, поскольку ожидается, что она будет оснащена стилусом S Pen и станет своеобразной заменой Galaxy Note.
Источник: The Korea Times