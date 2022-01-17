Почему подорожают будущие флагманские смартфоны Samsung S22

Сообщается, что минимальная цена нового Galaxy S22 составит $899, что примерно на $100 больше, чем у предыдущего S21. Стоимость будет поднята из-за сбоев в глобальной цепочке поставок, вызванных пандемией COVID-19.

Стало известно, что из-за дефицита цены на основные чипы для смартфонов, выросли примерно на 30-40% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

Ожидается, что компания представит три модели смартфонов — S22, S22 plus и S22 Ultra в феврале. Среди трёх моделей Ultra будет самой интересной, поскольку ожидается, что она будет оснащена стилусом S Pen и станет своеобразной заменой Galaxy Note.