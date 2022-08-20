Почему после кражи смартфона сначала нужно звонить оператору и только потом искать сам смартфон

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Почему после кражи смартфона сначала нужно звонить оператору и только потом искать сам смартфонВ этих устройствах сейчас почти вся наша жизнь
Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что следует делать в случае пропажи смартфона в первую очередь.
Прежде чем искать телефон, следует немедленно позвонить оператору связи и заблокировать сим-карту. Это необходимо сделать, чтобы никто не смог воспользоваться симкой.
Затем следует пойти в салон связи и восстановить всё содержимое смартфона, если это возможно, и если есть копия в iCloud или в другом облаке.
«Важно понимать, что человек, укравший телефон, может получить доступ к вашему аккаунту в соцсетях, иметь возможность заходить на какие-то сайты, если у вас стоит автоматическое определение пароля на этих ресурсах», — отметил Кусков. Поэтому будет не лишним сменить пароли, где возможно.