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Почему после кражи смартфона сначала нужно звонить оператору и только потом искать сам смартфон

В этих устройствах сейчас почти вся наша жизнь

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что следует делать в случае пропажи смартфона в первую очередь.