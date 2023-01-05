Почему работники сервисных центров любят ремонтировать смартфоны Samsung больше остальных

06:58, 05 января 2023
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Почему работники сервисных центров любят ремонтировать смартфоны Samsung больше остальныхУ этих аппаратов есть одно преимущество
Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru объяснил, чем ремонт смартфонов Samsung выгодно отличается от ремонта устройств других брендов. Рассказал он об этом на примере Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.
Фото: Reviews.org
Сотрудники сервисных центров больше всего любят, когда им приносят смартфоны Samsung. Связано это с одной простой причиной.
У таких смартфонов есть специальное тестовое меню. И открывается оно набором нескольких цифр и символов. Благодаря этому меню специалисты могут проверить работу всех аспектов смартфона Samsung.