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06:58, 05 января 2023
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Почему работники сервисных центров любят ремонтировать смартфоны Samsung больше остальных

У этих аппаратов есть одно преимущество

Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru объяснил, чем ремонт смартфонов Samsung выгодно отличается от ремонта устройств других брендов. Рассказал он об этом на примере Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Почему работники сервисных центров любят ремонтировать смартфоны Samsung больше остальных

Фото: Reviews.org

Сотрудники сервисных центров больше всего любят, когда им приносят смартфоны Samsung. Связано это с одной простой причиной.

Почему работники сервисных центров любят ремонтировать смартфоны Samsung больше остальных

У таких смартфонов есть специальное тестовое меню. И открывается оно набором нескольких цифр и символов. Благодаря этому меню специалисты могут проверить работу всех аспектов смартфона Samsung.

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