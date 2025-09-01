Почему сейчас не стоит покупать iPhone, объяснили эксперты Gizmochina

Apple уже подтвердила презентацию 9 сентября. В этот день представят всю линейку iPhone 17, включая новый iPhone 17 Air. Предзаказы откроются сразу, а продажи начнутся вскоре после.

Главное новшество — дизайн. iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple (менее 6,5 мм) и получит 6,6-дюймовый экран и обновлённую камеру. Pro-модели изменят компоновку камер, получат новый корпус и улучшенное охлаждение.

Ещё одно важное изменение — экраны с частотой 120 Гц появятся даже у базовых моделей. Кроме того, все устройства серии будут поддерживать расширенные функции искусственного интеллекта в iOS 26. Новые процессоры A19 и увеличенный объём памяти (до 12 ГБ) обеспечат более высокую скорость и эффективность. Поэтому-то и не стоит торопиться с покупкой «яблочной» продукции.

Зато за нововведения придётся заплатить. В прямом смысле. Цены могут вырасти на $ 50.