Почему складные смартфоны не стали популярны даже в 2023 году

Несмотря на недавний выпуск Motorola Razr, телефона-раскладушки стоимостью менее 800 долларов, цены на самые лучшие складные устройства, такие как Samsung Galaxy Z Fold, по-прежнему колеблются в районе 1800 долларов.

В то время как ландшафт складных устройств расширяется, предлагая разнообразные варианты, такие как OnePlus Open и Google Pixel Fold, настоящие соперники остаются в более высокой ценовой категории. Galaxy Z Fold 5 выделяется, демонстрируя опыт Samsung в области камер и программного обеспечения. Но, увы, поиски бюджетной раскладушки продолжаются, а надежды возлагаются на появление новых вариантов на рынке.

В 2023 году ситуация изменилась, сигнализируя о том, что Samsung больше не является единственным игроком на арене складных устройств. Телефоны-раскладушки вернулись на рынок, а Oppo Find N2 Flip и Motorola Razr+ стали популярны во всем мире. В моду вошли большие вторые экраны, что даже побудило Samsung увеличить размер экрана Galaxy Z Flip 5.

В преддверии 2024 года сага о складных устройствах продолжается. Ходят слухи, намекающие на Galaxy Z Ultra с телескопическими линзами и другие потенциальные складные устройства от самых разных компаний.

Но пока раскладушки не станут по-настоящему бюджетными, широкого их распространения можно не ждать.