Почему складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 - это провал

Почему складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 - это провалПри этом в России они появятся раньше
Неожиданно, но долгожданные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 могут появиться в России раньше, чем 18 августа состоится их официальный глобальный релиз, передают «Известия». Вот только они того не стоят. Почему? Читайте в нашем материале.
Как сообщают источники издания в розничной торговле, такая уникальная возможность связана с тем, что Samsung больше не продает свои устройства в России напрямую, оставляя отечественным ритейлерам право самостоятельно устанавливать даты продаж.
Ожидается, что цена Galaxy Z Flip 5 составит от 109 000 рублей, а более премиальной модели Z Fold 5 - от 190 000 рублей (что тоже является следствием неофициального ввоза устройств). В настоящее время устройства Samsung импортируются из Объединенных Арабских Эмиратов или стран СНГ. Однако эксперты высказывают опасения, что они могут не найти большого отклика среди российских потребителей.
Итак, что же нового появилось в Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5? Честно говоря, не так уж и много. Несмотря на незначительные обновления спецификаций, технический прогресс в области складных смартфонов от Samsung застопорился с лета 2022 года, считает главный редактор Ferra.ru, Евгений Харитонов.
Galaxy Z Flip5 просто переобули с прошлогоднего процессора на актуальный и заменили шарнир на новый, с которым "теперь уж точно не будет зазора между половинками в сложенном состоянии". При том, что в 2022 году обещания были аналогичными.
Однако с технической точки зрения новый Galaxy Flip 5 по-прежнему один из лидеров. По словам Харитонова, настолько высокое качество съёмки видео и водозащиту по-прежнему не предлагает никто из конкурентов, но по автономности и качеству дисплея «он даже на момент дебюта уступает китайскому Oppo Find N2 Flip, а в США "дышать в спину" ему будет очень близкая по характеристикам, но более доступная Motorola Razr 40 Ultra».
Samsung Galaxy Z Fold5 впечатляет ещё меньше - он повторяет по характеристикам вышедший ещё в апреле 2023 года Vivo X Fold2. С той разницей, что у Samsung есть водозащита, а у Vivo нет. Зато китайцы компенсировали это зарядкой с 0% до 100% за полчаса, в то время как Samsung за это время заряжается лишь на 50%. При этом Vivo ещё и выносливее сам по себе за счёт более ёмкого аккумулятора и не уступает ни в яркости и чёткости дисплея, ни в мощности процессора, ни в производительности процессора, но стоит 140-150 тысяч рублей в маркетплейсах против 200 тысяч рублей у Samsung”