Почему складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5 - это провал

Как сообщают источники издания в розничной торговле, такая уникальная возможность связана с тем, что Samsung больше не продает свои устройства в России напрямую, оставляя отечественным ритейлерам право самостоятельно устанавливать даты продаж.

Ожидается, что цена Galaxy Z Flip 5 составит от 109 000 рублей, а более премиальной модели Z Fold 5 - от 190 000 рублей (что тоже является следствием неофициального ввоза устройств). В настоящее время устройства Samsung импортируются из Объединенных Арабских Эмиратов или стран СНГ. Однако эксперты высказывают опасения, что они могут не найти большого отклика среди российских потребителей.

Итак, что же нового появилось в Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5? Честно говоря, не так уж и много. Несмотря на незначительные обновления спецификаций, технический прогресс в области складных смартфонов от Samsung застопорился с лета 2022 года, считает главный редактор Ferra.ru, Евгений Харитонов.