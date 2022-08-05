Почему смартфоны по параллельному импорту стали дороже, чем были раньше

Для начала Кутников в своём посте пояснил терминологию. «Белыми» товарами называют купленные и привезённые на территорию страны через официальные каналы. «Серыми» — купленные не через официальный канал, например у дистрибутора в третьей стране. Есть также подделки, и с ними должна бороться как раз схема параллельного импорта. Помимо этого, существуют нормально привезённые товары (с полной уплатой НДС, взносов и прочего) и контрабанда (без уплаты НДС, пошлин и прочих таможенных платежей).

Что касается параллельного импорта, то он означает, что теперь по некоторым торговым маркам разрешение правообладателя на ввоз в страну не требуется. Привезти можно любой товар: и «белый», и «серый», и с гарантией производителя, и без. Вывод: покупать товары параллельного импорта можно, но у проверенных продавцов.

Кутников отметил, что такой товар всё же станет дороже (только если речь не идёт о контрабанде). Дело в том, что большая часть товаров попала под санкции, и продавцы за рубежом не могут продать это в Россию и убрать из цены местные налоги. Так, например, купить в Европе товар за $100 для вывоза в РФ нельзя, но можно купить его за $130 (в цену включены прибыль местного продавца, местные налоги и т.д.). А уже после к этому ещё и платятся НДС (и уже не 20, а 26), пошлина, расходы на логистику и прибыль. Поэтому ждать удешевления не стоит.