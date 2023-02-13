Почему смартфоны резко подешевеют в 2023 г.

Аналитик говорит, что в следующие шесть-девять месяцев поставки Android-смартфонов ощутимо снизиться. По мнению Куо, можно ожидать ценовой войны. Производители будут снижать цены на свои устройства, чтобы повысить их привлекательность для потребителей.

Ранее также сообщалось, что Apple сокращала заказы на серию iPhone 14 в первом квартале этого года из-за снижения спроса.