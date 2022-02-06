Почему лучший смартфон Samsung 2022 года будет почти копией старой модели

Харитонов также отметил, что если Samsung будет пытаться продать флагманский смартфон с минимальными изменениями в четвёртый раз подряд, то рискует растерять лояльных покупателей-энтузиастов. Евгений считает, что революции стоит ожидать от производителей, которые сейчас не на слуху.

Другой эксперт, Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, революции на рынке смартфонов в этом году в принципе ждать не стоит. А вот заместитель главного редактора 3DNews.ru Александр Бабулин думает, что однозначно заявлять о стагнации на рынке смартфонов нельзя.

Если верить всем утечкам, новый флагман Samsung Galaxy S22 Ultra 5G будет отличаться от S21 Ultra такими характеристиками: