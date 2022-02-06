Почему лучший смартфон Samsung 2022 года будет почти копией старой модели

Почему лучший смартфон Samsung 2022 года будет почти копией старой моделиСколько ещё Samsung продержится с этой стратегией?
Флагманские смартфоны Samsung стали похожи друг на друга ещё с 2020 года, когда корейский бренд перешёл от классической флагманской линейки (S10e, S10, S10+) к современной (S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE ).
Харитонов также отметил, что если Samsung будет пытаться продать флагманский смартфон с минимальными изменениями в четвёртый раз подряд, то рискует растерять лояльных покупателей-энтузиастов. Евгений считает, что революции стоит ожидать от производителей, которые сейчас не на слуху.
Другой эксперт, Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, революции на рынке смартфонов в этом году в принципе ждать не стоит. А вот заместитель главного редактора 3DNews.ru Александр Бабулин думает, что однозначно заявлять о стагнации на рынке смартфонов нельзя.
Если верить всем утечкам, новый флагман Samsung Galaxy S22 Ultra 5G будет отличаться от S21 Ultra такими характеристиками:
- будет шире и короче;
- получит экран поярче и улучшенное защитное стекло;
- получит новый процессор Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1;
- выйдет в варианте с 16 ГБ ОЗУ;
- получит быструю 45-Вт проводную зарядку;
- будет идти в комплекте со стилусом, как Galaxy Note.