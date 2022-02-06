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Почему лучший смартфон Samsung 2022 года будет почти копией старой модели

Сколько ещё Samsung продержится с этой стратегией?
9 февраля должна состояться презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy S22. Судя по утечкам и предварительным данным, новые смартфоны будут очень похожи на прошлогодние S21. Об этом «Российская газета» выпустила материал.
Почему лучший смартфон Samsung 2022 года будет почти копией старой модели

Флагманские смартфоны Samsung стали похожи друг на друга ещё с 2020 года, когда корейский бренд перешёл от классической флагманской линейки (S10e, S10, S10+) к современной (S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE ).

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Харитонов также отметил, что если Samsung будет пытаться продать флагманский смартфон с минимальными изменениями в четвёртый раз подряд, то рискует растерять лояльных покупателей-энтузиастов. Евгений считает, что революции стоит ожидать от производителей, которые сейчас не на слуху.

Другой эксперт, Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, революции на рынке смартфонов в этом году в принципе ждать не стоит. А вот заместитель главного редактора 3DNews.ru Александр Бабулин думает, что однозначно заявлять о стагнации на рынке смартфонов нельзя.

Если верить всем утечкам, новый флагман Samsung Galaxy S22 Ultra 5G будет отличаться от S21 Ultra такими характеристиками:

  • будет шире и короче;
  • получит экран поярче и улучшенное защитное стекло;
  • получит новый процессор Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1;
  • выйдет в варианте с 16 ГБ ОЗУ;
  • получит быструю 45-Вт проводную зарядку;
  • будет идти в комплекте со стилусом, как Galaxy Note.
Источник: Российская газета
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